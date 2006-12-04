Омельченко оскаржив у суді підвищення комунальних тарифів у Києві

Колишній Київський міський голова, голова столичної міської організації Всеукраїнської партії “Єдність” Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО звернувся до суду з вимогою скасувати введені новою владою міста підвищені комунальні тарифи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Я сьогодні зареєстрував у господарському суді справу проти влади. Це право партії. І вже сотні і тисячі фізичних осіб - громадян зареєстрували справи в судах”, - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

На переконання екс-мера, кияни не тільки не повинні платити за новими тарифами, а навіть “не мають морального права платить по незаконних розпорядженнях”.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО підкреслив, що розпорядження нинішнього міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО є необгрунтованим і неправомірним.

“Якщо ми є громадянами в Києві, які виконують Конституцію, Закон і право, то платити ми повинні по правових актах, юридично обгрунтованих у правовому полі”, - наголосив він, при цьому підкресливши, що розпорядження голови адміністрації в Києві, які визначають з 1 грудня нові тарифи на послуги населенню, не мають юридичної підстави та правового забезпечення.

“Жодне розпорядження не зареєстровано в Міністерстві юстиції, - наголосив екс-мер столиці, - В п’ятницю міністр юстиції обгрунтував письмово на двох сторінках офіційний лист до ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, що його розпорядження не діють. Мін’юст також зазначив, що залишаються діяти тарифи, затверджені у 2000-2002 р.р. з відповідними доповненнями та змінами. П’ять розпоряджень за роки, які я назвав, не відмінені... Вони не втратили чинності. Це правова оцінка”, - наголосив О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

За його даними, технічно-економічне обгрунтування тарифів є непрозорим та необгрунтованим. “Необгрунтовано збільшено тариф на холодну воду, яка є базою для тарифів на гарячу воду та теплопостачання”, - підкреслив він.

Крім того, за словами О.ОМЕЛЬЧЕНКА, запропоновані тарифи на комунальні послуги та квартплата не пройшли технічної експертизи. “Є три листи Антимонопольного комітету протягом жовтня-листопада в адрес міської влади, де конкретно в листах рекомендувалося керівництву міста врахувати цілий ряд заходів та зауважень, які не відредаговані. В АМК навіть не відіслані відповіді”, - зокрема зазначив він.

Але найголовніший, на думку О.ОМЕЛЬЧЕНКА, момент у підвищенні тарифів – “соціальний”. “72% сімей в Києві живуть як середня сім’я, скромно, скупо, але без боргів і без дотацій. Сім’я, яка має доход близько 5 тис. грн., – таких сімей в Києві небагато”, - повідомив мер, зазначивши, що навряд чи середня сім’я зможе віддавати 20% свого доходу на оплату комунальних послуг.

Він навів приклад двох міст України, де комунальні тарифи були підвищені удвічі. Зокрема, у Дніпропетровську, де менш ніж удвічі підвищено тарифи, за листопад сплатили за послуги 25% сімей, у Луганську з підняттям тарифів майже у два рази – лише 5%.

“Якщо влада не виконує свої обов’язки, демонструє перед громадою свою нездатність, неспроможність і невміння володіти містом, а спробою порушення законодавства примушує законослухняних громадян виконувати незаконні розпорядження, в усьому світі цивілізованому, де демократія і закон, така влада надала б киянам спокій і, попросивши у киян вибачення, добровільно зайнялась роботою, яка менш престижна як судьби та долі людей”, - зазначив О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

За підрахунками фахівців, зробленими ще до створення “Київенергохолдингу”, за словами екс-мера, "монопольного монстра, створеного, щоб в 1,5 рази набити кишені закритому акціонерному товариству, приватному”, тарифи має бути підвищено в 1,7-1,9 рази.

“Тому відмінити “Київенергохолдинг” – це зразу з 3,4 зняти 1,5 – це підвищення в 1,9 рази”, - переконаний екс-мер.

Говорячи про роль “Київенергохолдинга” у підвищенні тарифів в столиці, О.ОМЕЛЬЧЕНКО зазначив, що 39% акцій, якими володіє холдинг, знаходяться на рахунках на Кіпрі. Також він звернув увагу на те, що директор “Київенергохолдинга” – голова постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Юрій БОНДАР. “А тепер я питаю, як може бути представник від фірми, він же директор холдинга, він же голова комісії, депутат міськради? На кого він працює?”, - зазначив О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Він також допускає, що Мін’юст міг не зареєструвати розпорядження Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО щодо введення нових тарифів. Достатньою підставою для цього було б, на його думку, звернення до АМКУ з приводу нових тарифів.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО повідомив, що минулого тижня письмово звернувся до прокурора Києва щодо зазначеного розпорядження Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і копію цього звернення направив в Генеральну прокурору.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО переконаний, що нові тарифи негативно вплинуть на малий бізнес, що орендує приміщення, і на студентів, які живуть у гуртожитках столиці.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав ряд розпоряджень КМДА, згідно з якими з 1 грудня в Києві комунальні тарифи мали зрости в середньому в 3,4 рази.

1 грудня КМДА заявила про набуття чинності новими тарифами у Києві.