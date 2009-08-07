Україна готова до переговорів з Ізраїлем
01:29, 07 серпня 2009Суспільство
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Ключове слово "візи"
Україна готова до започаткування переговорів з Ізраїлем про взаємну відмову від візових вимог.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства закордонних справ України, про готовність МЗС України до такого кроку поінформував заступник міністра закордонних справ України Олександр КУПЧИШИН під час зустрічі з послом Держави Ізраїль в Україні Зіною КАЛАЙ-КЛАЙТМАН.
В ході зустрічі були також порушені питання здійснення візитів до України Президента Ізраїлю Шимона ПЕРЕСА, міністра закордонних справ Ізраїлю Авигдора ЛІБЕРМАНА, а також інших високопосадовців цієї держави.
Крім того, було обговорено комплекс двосторонніх відносин у політичній, економічній та консульській сферах.
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