Львів'ян просять не виходити з будинків

У Львові оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН у Львівському обласному центрі гідрометеорології, 8 серпня на території Львова очікуються дощ, гроза, град.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Львівської міської ради звернулося до жителів міста з проханням «по можливості не перебувати на відкритій території, щільно закривати вікна та балконні двері й утриматися від поїздок».

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня у Львові внаслідок сильної зливи з поривчастим вітром до 20 м/с були підтоплені подвір’я приватного житлового будинку, підвал будівлі діагностичного центру та цокольне приміщення будинку, де розташований ювелірний магазин. Вітер зірвав шифер з дахів двох будинків, поламав дерева, гілками яких були травмовані 6 осіб, з яких четверо були госпіталізовані. Пошкоджено легкові автомобілі, електродроти освітлення та електротранспорту. Рух трамваїв та тролейбусів припинявся на 1 год. 45 хв.