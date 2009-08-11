У рамках єврорегіону "Ярославна" пройде Міжнародний ярмарок

На Сумщині 14 серпня у селищі Миропілля Краснопільського району в рамках функціонування Єврорегіону "Ярославна" відбудеться I Міжнародний ярмарок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської обласної державної адміністрації, участь в ньому візьмуть учасники з України та Російської Федерації.

У програмі заходу - виставка-продаж сільськогосподарських товарів, творів декоративно-ужиткового мистецтва, фестиваль "Пісні рідного краю", спортивно-розважальна програма "Богатирські ігри", ігрове містечко для дітей. На ярмарку у стилізованих куренях будуть представлені здобутки кожної селищної ради Краснопільського району, а в ярмаркових заходах візьмуть участь творчі колективи з усієї області.

За словами заступника голови Сумської ОДА Олександра ЦУПРА, на ярмарку планують не лише святкувати та розважатися, а насамперед - стимулювати економічне співробітництво Єврорегіону „Ярославна”, презентувати виробничий потенціал партнерів - учасників ярмарку, відкрити нові можливості розвитку „зеленого туризму”.