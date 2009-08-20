Як не потонути в Чорному морі?

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій України в Криму закликає відпочиваючих дотримуватися заходів безпеки під час купання в морі, сказала в коментарі УНІАН працівник прес-служби відомства.

За останній час у Криму трьох туристів було травмовано в морі катерами. 13 серпня в Євпаторії постраждав житель Москви, 16 серпня в сакському селі Морське - харків`янин, 17 серпня в бахчисарайському селі Піщане - турист з Орла.

У кримському Главку МНС висловлюють занепокоєння з цього приводу. «Ми робимо все можливе, щоб убезпечити відпочиваючих», - зазначила співробітниця прес-служби, уточнивши, що на пляжах з рятувальних вишок мають лунати оголошення про заборону купатися в призначеній для руху катерів зоні і запливати за буйки, котрі як орієнтир використовують плавзасоби. Крім того, в місцях масового відпочинку мають бути розміщені плакати з попередженнями.

«Часто через свою неуважність і недбале ставлення відпочиваючі не дотримуються заходів безпеки на воді», - зазначила співробітник прес-служби кримського управління МНС.