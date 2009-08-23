9 людей отруїлися хлоркою в сауні

У Чернівцях до лікарні швидкої медичної допомоги та дитячої обласної клінічної лікарні з ознаками отруєння парами дезінфікуючих засобів були госпіталізовані 9 людей, із них двоє дітей, 1994 та 1995 років народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, потерпілі ввечері у селі Реваківці Кіцманського району парилися в сауні „Венеція”. Всього в цьому закладі перебували 12 чоловік. Попередня причина отруєння – перевищення концентрації хлорки у воді басейну. Районною СЕС відібрані зразки води та направлені на дослідження. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.