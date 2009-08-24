Чотирьох громадян Грузії затримали в Сумах за пограбування

01:41, 24 серпня 2009
Суспільство
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Гастролерів привіз "злодій у законі"

У Сумах у результаті оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали чотирьох громадян Грузії віком від 21 до 67 років, які входили до злочинного угруповання.

Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в Сумській області, всі затримані - приїжджі, а найстарший із членів угрупування є "злодієм у законі".

Попередньо встановлено, що у червні цього року в Сумах з автомашини місцевої мешканки злочинці викрали сумку, в якій було 20 тисяч гривень. Крім того, ввечері 18 серпня на одній із вулиць міста грабіжники відібрали у сумчанина два золотих ланцюжки.

За місцем тимчасового проживання затриманих працівники міліції вилучили 10 мобільних телефонів, ювелірні вироби та газовий револьвер іноземного виробництва.

Перевіряється їхня причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.

 

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