Зміна менеджерів на НЗФ - фікція

«Прихід» на Нікопольський завод феросплавів Володимира КУЦИНА як представника держави є ні чим іншим, як спробою консорціуму «Придніпров`я» остаточно заплутати ситуацію з поверненням НЗФ у держвласність. Таку думку висловив УНІАН голова наглядової ради ДФК «Славутич Капітал», член наглядової ради НЗФ Геннадій КОРБАН.

На думку Г.КОРБАНА, рокіровка одного менеджера консорціуму «Придніпров`я» на іншого проведена з метою «продовжити незаконне перебування консорціуму біля керма НЗФ» (В.КУЦИН був головою правління - гендиректором НЗФ з 1999 року до середини 2005 року. З середини минулого року і до останнього часу, в.о. гендиректора НЗФ був Олександр НЕУСТРОЄВ – УНІАН).

Г.КОРБАН також повідомив, що є всі рішення судів і рішення зборів акціонерів НЗФ, необхідні для того щоб забезпечити початок виконання своїх обов`язків Миколою НАДТОЧЕНКОМ – єдиного законного керівника НЗФ, і «ми маємо намір допомогти йому в цьому після 21 квітня» (М.НАДТОЧЕНКО був призначений на цю посаду на зборах акціонерів НЗФ 30 серпня 2005 року – УНІАН).