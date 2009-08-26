Чому падає курс гривні?

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає однією з причин зростання курсу долара в Україні «безладдя у владі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у Макіївці Донецької області.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, у питанні зростання курсу долара «є і об`єктивні, і суб`єктивні причини». До об`єктивних причин він відніс світову економічну кризу і її вплив на економіку України. «Об`єктивні причини – це світова криза, вона свою справу, як то кажуть, робить, і звичайно, на це реагує і внутрішній ринок, і реагує населення, - пояснив лідер Партії регіонів. - Й економіка України не сприяє зміцненню гривні. Різко впав експорт, а в нас 60% продукції – це продукція експортна».

Також В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що в Україні «об`єктивні причини дуже сильно підігріваються суб`єктивними причинами».

На його думку, «суб`єктивні причини – це безладдя у владі, це неефективність роботи влади, це, я би сказав, витрата енергії на вирішення внутрішніх питань, замість того, щоб системно зайнятися питаннями боротьби з кризою».

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, у країні «йде боротьба внутрішня у владі. Ми це бачимо починаючи з 2005 року, оскільки перманентно виникають ці набридлі уже всім скандали».

Також В.ЯНУКОВИЧ розкритикував чинну владу в країні за непрозоре, на його думку, використання міжнародних кредитів: «Міжнародні кредити використовуються непрозоро. Вони повинні спрямовуватися на зміцнення банківської системи, але ми не знаємо і не бачимо цієї роботи. В усякому разі, ми не відчуваємо - отже, ці кошти працюють неефективно. Борги України зростають».