Тимошенко: нам не просто можна, нам необхідно збільшувати борги

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко вважає за правильне і доцільне в умовах кризи залучати нові зовнішні позики, пише ДЄЛО.

"Необхідно використовувати можливості купувати необхідні товари за мінімальними цінами, що є в умовах світової фінансової кризи, а також отримувати кредити від інших країн, — сказала Тимошенко на нараді з керівниками підприємств авіабудівної області в Харкові. — Нам не просто можна, нам необхідно збільшувати борги".

Вона зауважила, що найбільш розвинені країни світу мають розміри зовнішніх позик в обсязі 100-120% від ВВП країни. "В той же час Україна має позики лише 27% від ВВП", — уточнила вона. Тимошенко підкреслила, що згодом за боргами розраховуватиметься не тільки держава, але і ті підприємства, які отримуватимуть прибуток завдяки цій модернізації.

У червні прямий зовнішній борг України збільшився на 0,3% або на $42,3 млн., склавши на 30 червня $12,54 млрд. А в квітні прямий зовнішній борг України скоротився на 18,7 млн. доларів, а прямий внутрішній борг виріс на 3,04 млрд гривень (близько 400 млн. доларів).

Загалом за весь період незалежності борг України виріс в 10 разів, зауважує видання, при цьому не врахована заборгованість держави перед вкладниками колишнього Ощадбанку СРСР, загальна сума якої поки не визначена.. Прямий і гарантований державний борг України сьогодні складає майже 270 мільярдів гривень, або близько 35 мільярдів в доларовому еквіваленті.