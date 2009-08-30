В Євросоюзі ажіотажно скуповують лампочки

Заборона Євросоюзу на закупівлю магазинами роздрібної торгівлі лампочок розжарювання і матових ламп для подальшого їх перепродажу споживачам, яка набуде чинності 1 вересня 2009 р., спричинила в Німеччині небувале зростання споживчого попиту на лампочки будь-якого типу. За даними Товариства з вивчення споживчого попиту, в першій половині 2009 р. у ФРН збут лампочок усіх типів зріс на 34% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а матових і 100-ватів ламп розжарювання - в 6 разів повідомляє Deutsche Welle.

ЄС планує поступово повністю вилучити з користування старі лампочки розжарювання і перейти на енергозбережні джерела світла. Мета цієї акції - економія електроенергії та захист довкілля.

Першими з прилавків магазинів зникнуть матові й 100-ваттні лампочки. До 1 вересня 2010 р. заборона торкнеться 75-ваттних. А до 2012 р. у Європі більше не продаватимуться найпоширеніші з них - потужністю 40W і 25W.

Тим часом багатьом німецьким споживачам енергозбережні лампи, попри підвищену тривалість їх служби, просто не подобаються через зовнішній вигляд. Крім того, вони досі в 5-10 разів дорожчі за старі. Та й світло їх багато споживачів характеризують як холодне. Важливо також, що в лампочках нового покоління є шкідлива для здоров`я людини ртуть, існують і інші побоювання медичного характеру.