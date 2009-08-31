Чому руді бояться стоматологів?

06:12, 31 серпня 2009
Суспільство
1373 0

Американська версія

Американські науковці виявили, що рудоволосі люди бояться відвідати стоматолога сильніше за інших, і знайшли генетичне обґрунтування цього факту.

Рудий колір волосся зумовлений певними різновидами гена, що кодує рецептор до меланокортину-1 (MC1R), відповідального за пігментацію. Всупереч існуючій точці зору про те, що цей ген активний лише в шкірі, волоссі та райдужній оболонці ока, нещодавні дослідження показали, що він впливає також на відділи мозку, які контролюють больові реакції, тривожність і страх.

Щоб підтвердити роль гена MC1R у формуванні зазначених реакцій, дослідники з Університету Луїсвілля в штаті Кентуккі вивчили зв`язок рудого кольору волосся і відповідних варіантів гена з реакцією людей на лікування зубів.

З`ясувалося, що із 144 добровольців найбільшу тривожність під час візита стоматолога демонстрували носії відповідних варіантів гена MC1R. Вони ж прагнули уникати лікування зубів удвічі частіше за решту учасників експерименту.

Носіями варіантів гена, що вивчався, виявилися 65 з 67 рудоволосих. Водночас, один з цих варіантів виявлявся лише у чверті з 77 темноволосих учасників дослідження.

На підставі отриманих результатів група вчених під керівництвом Кетрін Бінклі (Catherine Binkley) порадила стоматологам звертати більше уваги на психологічну підготовку рудих пацієнтів до очікуваного лікування.

Медпортал

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter