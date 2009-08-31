Чому руді бояться стоматологів?

Американські науковці виявили, що рудоволосі люди бояться відвідати стоматолога сильніше за інших, і знайшли генетичне обґрунтування цього факту.

Рудий колір волосся зумовлений певними різновидами гена, що кодує рецептор до меланокортину-1 (MC1R), відповідального за пігментацію. Всупереч існуючій точці зору про те, що цей ген активний лише в шкірі, волоссі та райдужній оболонці ока, нещодавні дослідження показали, що він впливає також на відділи мозку, які контролюють больові реакції, тривожність і страх.

Щоб підтвердити роль гена MC1R у формуванні зазначених реакцій, дослідники з Університету Луїсвілля в штаті Кентуккі вивчили зв`язок рудого кольору волосся і відповідних варіантів гена з реакцією людей на лікування зубів.

З`ясувалося, що із 144 добровольців найбільшу тривожність під час візита стоматолога демонстрували носії відповідних варіантів гена MC1R. Вони ж прагнули уникати лікування зубів удвічі частіше за решту учасників експерименту.

Носіями варіантів гена, що вивчався, виявилися 65 з 67 рудоволосих. Водночас, один з цих варіантів виявлявся лише у чверті з 77 темноволосих учасників дослідження.

На підставі отриманих результатів група вчених під керівництвом Кетрін Бінклі (Catherine Binkley) порадила стоматологам звертати більше уваги на психологічну підготовку рудих пацієнтів до очікуваного лікування.

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