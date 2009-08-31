Тимошенко: шахта "Нововолинська" буде готова за рік

Шахту «Нововолинська», що будується в селі Паромов Іванічевського району Волинської області планується ввести в експлуатацію через рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила вчора на брифінгу у Волинській області після ознайомлення з ходом будівництва цієї шахти.

За словами прем`єра, передпускова дирекція шахти запевнила її, що до Різдва може бути запущений транспортний ствол шахти, а до Дня шахтаря в 2010 році шахта може бути введена в експлуатацію.

У свою чергу, міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ додав, що щороку на цій шахті можна буде видобувати близько 900 тис. тонн вугілля. На шахті розвідані поклади вугілля в обсязі 39 млн. тонн.