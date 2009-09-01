Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,43 грн./дол., продають – по 8,51 грн./дол. Курс дещо знизився порівняно з 31 серпня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,10-8,50 грн./дол., з продажу – 8,16-8,66 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках дещо збільшився порівняно з 31 серпня і становить 12,05/12,29 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,70-12,17 грн./євро, з продажу – в межах 12,15-12,40 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 31 серпня також дещо збільшився і становить в середньому 0,2540/0,2694 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,265 грн./рубль, з продажу – 0,265-0,28 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,43 грн./дол., продажу – 8,51 грн./дол. Курс майже не змінився відучора. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,10-8,481 грн./дол., з продажу – 8,16-8,55 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,5% порівняно з 31 серпня і становить 12,08 грн./євро, продажу – на 0,2%, до 12,27 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,70-12,18 грн./євро, з продажу – в межах 12,21-12,40 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 31 серпня трохи змінився і становить в середньому 0,2516/0,2711 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,264 грн./рубль, з продажу – 0,255-0,28 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,40/8,55 грн., євро – 11,95/12,30 грн., рубль – 0,20/0,275 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,30/8,50 грн., євро – 11,70/12,40 грн., рубль – 0,24/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,40/8,51 грн., євро – 11,90/12,20 грн., рубль – 0,256/0,266 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 1 вересня, становить: гривні до долара США – 7,989, до євро – 11,401901, до російського рубля – 0,25091.