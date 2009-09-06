Триста прокурорів завтра чекають Ющенка та Литвина

У Києві з 6 по 10 вересня проводиться 14-та щорічна конференція та загальні збори Міжнародної асоціації прокурорів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, відповідне рішення було прийняте у 2007 році керівництвом Міжнародної асоціації прокурорів.

Тема нинішнього заходу – “Успішна прокурорська діяльність; методи і способи досягнення”.

Планується, що у цьогорічному міжнародному заході візьмуть участь більше 300 прокурорів різного рівня із багатьох країн світу.

Очікується, що участь у церемонії відкриття конференції, яка запланована на 7 вересня, візьмуть Президент України Віктор ЮЩЕНКО, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН і генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО.

Робота міжнародного форуму буде побудована у форматі пленарних і робочих засідань, під час яких із доповідями виступить більше 33 прокурорів.

Основними темами для обговорення визначено: досягнення успіху у діяльності прокурора та критерії її оцінки, удосконалення системи органів прокуратури – запорука ефективного розслідування кримінальних справ, заміна позбавлення волі іншими примусовими заходами, ювенальна юстиція тощо.

Крім того, одне із засідань конференції збере учасників за регіональним принципом, під час якого керівники відомств матимуть нагоду обговорити проблемні питання у сфері кримінальної юстиції у певному регіоні.