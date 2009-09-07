Тимошенко про газовий контракт, штрафи та істерики

Україна має намір направити заявку у ВАТ «Газпром» (Росія) на постачання природного газу в 2010 році в обсягу 32 млрд. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

За словами прем`єр-міністра, найближчим часом перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО вирушить до Москви для того, щоб підписати акти про спожитий Україною обсяг природного газу і про розрахунки за його постачання.

«Пан ДІДЕНКО підписуватиме акти про спожитий обсяг газу, який є абсолютно безконфліктним для двох країн, і про проведені розрахунки. Безумовно, він повезе замовлення на обсяг природного газу на наступний, 2010 рік. Ми пропонуватимемо 32 млрд. куб. м газу наступного року для України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр-міністр нагадала, що раніше річний обсяг споживання російського газу становив 52 млрд. куб. м. «Зараз ми переходимо на 32 млрд. куб. м, а це означає, що ми заміщуємо газ іншими видами енергоресурсів», - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що відповідно до умов контракту Україна може купити у Росії природного газу як менше, так і більше на 20% законтрактованого обсягу без застосування штрафних санкцій.

«Це стандартна норма, і вона обумовлена тим, що під такі цифри планується видобуток газу в Росії, і тому ця цифра повинна бути плановою», - додала голова уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що відповідно до контракту між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» в 2009 році передбачалася закупівля газу в обсягу 40 млрд. куб. м.

«Якби не було кризи і якби ми не заміщували природний газ іншими енергоносіями, то Україна використовувала б цей газ в повному обсягу. Саме тому нам потрібний менший обсяг. І якщо від 40 млрд. куб. м відняти 20%, то ми вийдемо на той обсяг газу, який нам необхідний, - 32 млрд. куб. м на цей рік», - пояснила вона.

Прем`єр-міністр також спростувала інформацію про те, що Україна у зв`язку із зниженням обсягу постачань газу в 2009 році повинна сплатити Росії штрафні санкції. «Істерія нагнітається виключно тими українськими політиками, які нудьгують без «РосУкрЕнерго», без якого вони не одержують тих грошей, які одержували раніше. У них немає хабарів, тому й такі масштабні істерики», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали довгостроковий контракт на постачання російського газу українським споживачам з 2009 по 2019 рік включно.

Відповідно до контракту, ціна на газ на 2009 рік розраховується за європейською формулою ціни із знижувальним коефіцієнтом 0,8 (базова ціна – 450 дол. за 1000 куб. м). Таким чином, в I кварталі 2009 року ціна на газ для України становила 360 дол. за 1000 куб. м. Ціна змінюється за формулою щокварталу.

З 1 січня 2010 року «Газпром» почне продавати газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

Обсяг постачання газу до України в 2009 році, згідно з контрактом, мав становити 40 млрд. куб. м. При цьому українська сторона офіційно заявляла, що зацікавлена в скороченні законтрактованих обсягів імпорту газу в 2009 році із 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.

20 серпня, виступаючи на зборах Світового конгресу українців у Львові, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що в 2010 році Україна купить 25 млрд. кубометрів російського газу. «Ми радикально скорочуємо споживання природного газу, заміщуємо його всім, чим можливо. Якщо в 2007-му ми брали 52 млрд. кубометрів газу, цього року беремо 33 млрд. кубометри російського газу, а наступного року ми візьмемо 25 млрд. кубометрів», - сказала прем`єр.

28 серпня Ю.ТИМОШЕНКО заявила на брифінгу в Луганській області, що Україна веде переговори з Російською Федерацією про скорочення обсягів закупівлі газу в 2010 році «Нафтогазом України» у «Газпрому» до 27 млрд. кубометрів.

1 вересня на зустрічі в ПольщіЮ.ТИМОШЕНКО і російський прем`єр Володимир ПУТІН домовилися про те, що обсяги закупівлі газу Україною в 2010 році визначатимуться з урахуванням впливу кризи на економіку.

6 вересня в інтерв`ю телеканалу «Інтер» Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що за 7 місяців після підписання угоди про постачання російського газу Україна нагромадила штрафів за недобір газу на суму 41,5 млрд. грн. При цьому він сказав, що не вірить у те, що Росія не застосує до України штрафи за недобір законтрактованого газу.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи можна довіряти гарантіям російської сторони щодо незастосування таких штрафів, В.ЮЩЕНКО відповів: «Які гарантії можуть бути, коли чорним по білому написано (в угоді – УНІАН), що за недобір російського газу в опалювальний сезон покупець платить 150% вартості газу, а в міжопалювальні періоди – 300%?».