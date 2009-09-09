Балога закликає Ющенка зреагувати на заяви щодо хабарів на Банковій

Лідер партії “Єдиний Центр”, колишній глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА закликає Президента Віктора ЮЩЕНКА відреагувати на заяви про те, що чиновники Секретаріату Президента роздають державні нагороди за хабарі.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

За словами В.БАЛОГИ, сьогодні в засобах масової інформації на адресу Секретаріату Президента було висунуто дуже серйозне звинувачення у тому, що за відзначення державними нагородами чиновники беруть багатомільйонні хабарі. “Ці закиди потребують негайної і компетентної реакції керівництва Секретаріату, оскільки кидають тінь на репутацію глави держави”, – заявив В.БАЛОГА.

За його словами, опубліковані в ЗМІ дані мають стати підставою для ретельного внутрішнього розслідування, до якого варто залучити правоохоронні органи. В.БАЛОГА заявив, що, по суті, сьогодні надбанням громадськості стали кричущі приклади корупції, яка вразила головний державний офіс країни, а це автоматично підриває суспільну довіру до Президента В.ЮЩЕНКА, який із перших днів своєї каденції проголосив рішучий наступ на корупцію.

"Підтвердження оприлюднених відомостей означатиме, що перша особа держави не запобігла корупційним метастазам у власній канцелярії. Саме тому потрібне розслідування, яке або встановить факт торгівлі нагородами, або розвіє всі сумні припущення. Спростувань у дусі "сам дурень", з якими вже виступили представники Секретаріату, явно недостатньо. Треба, щоб у цьому питанні про свою позицію заявили перші особи відомства", – переконаний екс-глава Секретаріату.

В.БАЛОГА вважає, що результати службового розслідування мають бути оголошені для ЗМІ, а отже і для громадськості. За його словами, “якщо Секретаріат Президента буде переконаний у своїй бездоганності, варто захищати репутацію в суді. З іншого боку, авторам публікації також слід представити свої докази, які лягли в основу підготовленої публікації”.

"Справа надто серйозна, щоб спускати її на гальмах. Обидві сторони - Секретаріат і ЗМІ - повинні продемонструвати свою чесність і відповідальність, оскільки в даному випадку йдеться не про приватну справу, а про реноме держави та Президента", - переконаний лідер “Єдиного Центру”.

Як повідомлялося, народний депутат від БЮТ Андрій СЕНЧЕНКО в інтерв’ю газеті “Сегодня” звинуватив чиновників Секретаріату Президента у роздачі державних нагород за гроші. "На будь-яку нагороду, у тому числі найвищу – звання Героя України, існує своя такса. Усі це знають, але вголос не говорять, розуміючи, що довести факт дуже важко, якщо взагалі можливо", – заявив він.