Відома телеведуча і нардеп від БЮТ «поцілувалися» джипами

Минулої суботи ведуча шоу «Танцюю для тебе», яка їхала за кермом джипа «Мерседес», зіткнулася з позашляховиком «Ніссан Кашкай», водієм якого була не менш відома особа - народний депутат Андрій Шкіль. Про це пише "Комсомольская правда в Украине". Аварія сталася на вулиці Микільсько-Слобідськіій у Києві.

- Я їхала в крайній правій смузі з мінімальною швидкістю - 30-40 кілометрів на годину, - розповідає Інна. - Їхати швидше не виходило через велике скупчення машин. Автомобіль Андрія Шкіля їхав в тому ж напрямі, що і я, але лівіше. У якусь секунду він раптом зробив різкий маневр і «притерся» боком до мого автомобіля. Ймовірно, хотів повернути на парковку, хоча в тому місці висів заборонний знак. Або просто Андрій Шкіль не подивився в дзеркало. У результаті я не встигла відреагувати, і ми зіткнулися! Тепер весь лівий бік моєї машини зчесав!

На місці аварії тут же зібрався натовп. Ще б пак. З`ясовували стосунки нардеп і красуня-ведуча. Але, за словами Інни, Андрій Шкіль поводився вельми коректно.

- Ми між собою практично не розмовляли, - продовжує Інна. - Я викликала свого адвоката. А до автомобіля Шкіля під`їхали високі міліцейські чини. ДТП оформили швидко, а коли міліціонери мене впізнали, то навіть запропонували машину для супроводу, щоб я без проблем добралася в потрібне місце.

У Андрія Шкіля своя версія.

- Інна Цимбалюк обігнала мене справа, - розповідає Андрій Васильович. - На моїй машині є легкі пошкодження, але, на щастя, постраждало тільки залізо. Своєї провини я не бачу. Зараз цим питанням займається мій помічник.

У ДАІ таку реакцію обох відомих водіїв вважають емоціями і говорять, що протоколи склали на обох учасників ДТП - оскільки обидва порушили «бічний інтервал» руху. Обидві машини застраховано, а ступінь провини водіїв встановить суд.