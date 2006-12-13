ЄС і Україна створять єдиний авіапростір

Європейська комісія напередодні отримала мандат на початок переговорів з Україною про створення єдиного авіаційного простору, повідомляє «Німецька хвиля». Раніше європейські авіакомпанії з категорії так званих «дешевих авіаліній» заявляли, що відкриють рейси до України, тільки після того, як Київ приєднається до загального авіаційного простору з ЄС.

За словами президента Єврокомісії Жозе Мануєля Баррозу, від створення єдиного ринку у сфері авіації виграють і Україна, і ЄС. Окрім цього, істотні переваги одержать представники авіаційної промисловості і пасажири. Проте він відзначив, що спочатку Київ має привести законодавчу базу у відповідність до європейських стандартів і реалізувати велику частину європейських законодавчих актів щодо авіації. Наступним кроком стане дійсна інтеграція української авіації до відповідних європейських авіаструктур.

За словами європейських посадовців, Україна є важливим партнером для Брюсселя, оскільки має власне виробництво літаків і великий туристичний потенціал. Угода з Києвом про єдиний авіаційний простір стане наступним етапом на шляху створення єдиного авіаційного простору між ЄС і його сусідами. Цієї мети Брюссель прагне досягти до 2010 р.

Обком