Міжбанк закрився на оптимістичній для гривні ноті

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,4140/8,4675 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 8,4300/8,4500 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,4120/8,4360 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:30 Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні по валютній парі USD/UAH з ціною відсікання 8,35 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2720/0,2740 грн./рубль, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2726/0,2738 грн./рубль. До закриття ціни становили 0,2726/0,2736 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль впав і становив 31,1817 рубля за долар (-0,1225).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4520/1,4585 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,2610/12,3230 грн./євро, до 12:00 ціни встановилися на рівні 12,2655/12,2915 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали – 12,2185/12,2540 грн./євро.