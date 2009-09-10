Мін’юст пояснює: партію "Родина" не забороняли, а повернули в 2008 рік

Міністерство юстиції лише скасувало своє рішення про взяття до відома інформації про внесення змін до статутних документів та у складі керівних органів партії “Родина”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

У повідомленні наголошується, що Міністерство юстиції України не має повноважень своїми рішеннями забороняти політичну партію чи анульовувати реєстраційне свідоцтво політичної партії. Заборона політичної партії та анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, що має наслідком припинення діяльності політичної партії, розпуск її керівних органів, обласних, міських, районних організацій і первинних осередків та інших статутних утворень політичної партії, припинення членства в політичній партії, це санкції, які згідно з Законом України «Про політичні партії в Україні» та Кодексом адміністративного судочинства застосовуються виключно судом.

У прес-службі нагадують, що 2 вересня 2009року Мін’юстом видано наказ, яким скасовано власне рішення від 2 жовтня 2008 року щодо цієї партії та визнано нечинним свідоцтво, видане політичній партії, що містило змінену назву та юридичну адресу.

За повідомленням, рішення від 2 жовтня 2008 року про зміну назви на партія «Родина», керівника та юридичної адреси приймалося Міністерством юстиції виключно на підставі заяви самої партії та поданих документів, що носили повідомний характер. Наказом Міністерства була взята до відома інформація про внесення змін до статутних документів та у складі керівних органів Прогресивно-демократичної партії України.

Скасування наказу Міністерства від 2 жовтня 2008 року №1672/5 стало результатом перевірки правомочності сьомого (позачергового) з’їзду Партії від 20 серпня 2008 року, яка проводилася за участю територіальних органів юстиції відповідно до звернення Служби безпеки України.

Як повідомлялося, Міністерством юстиції була визнана неправомочність з’їзду Партії та відсутність кворуму повноважних делегатів. В результаті на сьогодні відновлено назву, керівника та юридичну адресу партії, яка існувала до сьомого (позачергового) з’їзду від 20 серпня 2008 року.