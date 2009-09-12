Нацбанк: у вересні зростання споживчих цін поновиться

Девальвація курсу гривні впродовж червня-липня ще не повною мірою позначилася на поточній динаміці інфляції. Про це йдеться в аналітичній записці «Аналіз інфляції» за серпень 2009 року, обнародуваної на сайті Національного банку України.

В НБУ вважають, що про вищезгадане свідчить зростання базової інфляції в серпні другий місяць поспіль на 0,5%, водночас її річний рівень залишається високим – 18,7%.

У Нацбанку зазначають, що зростання вузької базової інфляції є сигналом реалізації ризиків підвищення тренда базової інфляції. При цьому зазначається, що вузька базова інфляція, яка відображає вплив курсової політики, в серпні становила 0,3%, що перевищує її середнє значення за травень-липень (0,1%)

Зважаючи на лаг впливу девальвації на ІПЦ на рівні, близькому одному кварталу, в IV кварталі зростання цін імпортованих товарів прискориться.

Зниження небазової інфляції (на 1,2% на місяць) мало сезонний характер і визначалося зниженням цін на продовольчі товари, перш за все фрукти і овочі (сукупний внесок у зростання споживчих цін мінус 1 п.п.), що дозволило компенсувати вплив зростання вартості інших компонентів, зокрема, палива (на 8,7%, внесок в ІПЦ – 0,2 п.п.) і адміністративно регульованих цін (зокрема на цукор - на 8,5%, внесок в ІПЦ – 0,1 п.п.).

«Незважаючи на дефляцію споживчих цін у серпні (на 0,2%), виключення сезонної складової свідчить про значний тиск на ціни фундаментальних чинників», - говориться в матеріалах Нацбанку.

За оцінками НБУ, з вересня поновиться зростання споживчих цін, зокрема, за рахунок наступних чинників: закінчення періоду сезонного зниження ціни; підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги відповідно до вимог меморандуму з Міжнародним валютним фондом; зростання цін на паливо, що мало прямий вплив на вартість транспортних послуг у серпні і чинитиме тиск на ціни інших товарів споживчої корзини в майбутніх періодах.

Довідка УНІАН. В Україні в серпні 2009 року до липня ц.р. дефляція становила 0,2%, до серпня 2008 року – інфляція 15,3%. З початку цього року інфляція становила 8,2%.

Державний бюджет України на 2009 рік розрахований, виходячи з показника інфляції 9,5%.