Погода на 13 вересня

Завтра в Україні буде тепло, у деяких регіонах пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 13 вересня буде мінлива хмарність. У західних областях та на Житомирщині пройде невеликий дощ, в Карпатах та на Прикарпатті помірні дощі, місцями грози. На решті території без істотних опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°; вдень 22-27°; у західних областях 19-24°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 22-27°; у Києві вночі 11-13°, вдень 24-26°.

У столиці мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 11-13°, вдень 24-26°; по області вночі 10-15°, вдень 22-27°.

12 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 19-23°, в Дніпрі біля Києва 19°.