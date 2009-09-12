Львівським працівникам СБУ представили нового начальника

Новим керівником Управління Служби безпеки України у Львівській області призначено генерал-майора Юрія АРТЮХОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ у Львівській області, 11 вересня заступник голови Служби безпеки генерал-лейтенант Василь ГРИЦАК за участі керівників обласної та міської влади правоохоронних та контролюючих органів, представив особовому складу Управління СБУ у Львівській області нового начальника - генерал-майора Ю.АРТЮХОВА.

Під час представлення нового керівника заступник голови СБУ наголосив на основних завданнях регіонального органу безпеки, серед яких контррозвідувальна робота, боротьба з контрабандою, попередження економічних злочинів.

«Окремим завданням є відновлення історичної справедливості та тісна взаємодія у цій роботі з Наглядовою радою Меморіального комплексу пам’яті жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького», іншими громадським та неурядовими організаціями.

«Робота з розсекречення архівів, дослідження питань національно-визвольної боротьби ОУН-УПА, антитоталітарного руху опору в післявоєнні роки та інших трагічних сторінок українського народу надалі триватимуть», - зазначив В.ГРИЦАК.

Як повідомляв УНІАН, Президент призначив Ю.АРТЮХОВА начальником УСБУ у Львівській області 2 вересня 2009 року.