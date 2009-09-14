У Вінницю привезли святині, які прославилися багатьма дивами
05:05, 14 вересня 2009Суспільство
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Відбулася хресна хода
У Вінницю привезли частку мощей Святителя Миколая, що прибула з Іверського чоловічого монастиря м. Одеси, та ікону Пресвятої Богородиці «Страсну» з села Комаргород Томашпільського району, яка останнім часом прославилася багатьма дивами.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Вінницької єпархії Української православної церкви Московського патріархату, віруючі зустріли святині біля Свято-Воскресенського храму, звідки після молебню частка мощей та ікона хресним ходом перенесені до Спасо-Преображенського кафедрального собору.
Святині перебуватимуть у Вінницькій єпархії до 3 жовтня.
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