МЗС просить Росію допомогти: тіла українських пілотів ще в Конго

Київ. 14 вересня. УНІАН. У зв’язку з відсутністю Посольства України в Конго МЗС України звернулося до зовнішньополітичного відомства Росії з проханням доручити Посольству Росії в Республіці Конго надати консульську допомогу у зв’язку з катастрофою літака Ан-12, в якій загинули два українських пілота.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ.

«У зв’язку з відсутністю Посольства України в Конго, МЗС звернулось до МЗС Російської Федерації з проханням дати доручення Посольству РФ в Конго вжити заходів у справі організаційно-правового забезпечення і супроводу перевезення тіл загиблих членів екіпажу до України», - сказав він.

За словами В.КИРИЛИЧА, з огляду на те, що зараз проводяться слідчі дії, відповідно до місцевого законодавства, до завершення цих дій операція з перевезення тіл загиблих громадян України не може бути здійснена.

Як повідомляв УНІАН, катастрофа літака Ан-12 в Конго сталася 26 серпня. Серед загиблих - члени екіпажу - два громадянина України й один росіянин.