Тимошенко розповість американцям про торгівлю та інвестиції

Сьогодні о 19.00 в Українському домі (вул. Хрещатик, 2, зал засідань, 5-й поверх) лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО візьме участь у зустрічі з представниками Ради директорів Американської торговельної палати в Україні та посольств, які працюють в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО презентуватиме економічний блок питань програми блоку, зокрема, законодавчі ініціативи для покращення інвестиційної політики, ініціативи щодо розвитку ринкових механізмів для збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, які розглядатимуться Верховною Радою і майбутнім Кабінетом Міністрів України, а також заходи, які планує впроваджувати БЮТ для успішного інтегрування України у глобальну світову економіку.