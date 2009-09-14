Елтон Джон не зможе всиновити хлопчика, хворого на СНІД

Відомий британський співак Елтон ДЖОН не зможе усиновити 14-місячного українського хлопчика, хворого на СНІД.

Про це заявив УНІАН міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

При цьому він наголосив, що офіційного звернення до органів державної влади з проханням усиновлення від Елтона ДЖОНА не надходило, а була лише усна заява під час відвідування ним спеціалізованого дитячого будинку, де живуть діти з діагнозом ВІЛ/СНІД, у Макіївці, що на Донеччині, у вересні.

Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що відповідно до українського законодавства, пріоритетом в Україні є національне усиновлення. Разом з тим воно не забороняє міждержавне усиновлення, і сьогодні іноземні громадяни можуть усиновлювати дітей, однак є три основні обмеження. Зокрема, дитину після набуття статусу сироти, протягом року можуть всиновлювати виключно українські громадянами. Також, за словами міністра, українським законодавством заборонено усиновлення одинокими іноземцями, тобто тими, що не перебувають у шлюбі. “Наскільки ми знаємо, Елтон ДЖОН не є у шлюбі (він перебуває в одностатевому шлюбі зі своїм партнером Девідом ФЕРНІШЕМ – УНІАН)... В Україні не визнані одностатеві шлюби, тому для нас він – одинокий громадянин”, – сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Крім того, наголосив міністр, українським законодавством визначено, що різниця у віці між усиновлювачем і дитиною має бути не більшою 45 років. “Ці три законодавчі фактори змусили би нас надати відмову Елтону ДЖОНУ, якби він звернувся з таким проханням офіційно” – наголосив Ю.ПАВЛЕНКО.

Міністр наголосив, що згадані позиції законодавства свого часу оскаржувалися в Конституційному суді, однак були визнані конституційними. “Тому жодних виключень не може бути. В даному випадку закон є один для всіх, незалежно від того чи це Елтон ДЖОН, чи хтось інший” – додав Ю.ПАВЛЕНКО.

Разом з тим глава мінсім’ї подякував співаку за те, що “він привернув увагу до таких дітей і показав, що усиновлення таких дітей дає їм шанс”. Він зазначив, що в Україні у 2008 почалося усиновлення ВІЛ-позитивних і хворих на СНІД дітей, і на цей період усиновлено 20 таких малюків.

Також Ю.ПАВЛЕНКО подякував Елтону ДЖОНУ “за увагу до України, за увагу до дітей найбільш уразливої категорії - дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування і, особливо, ВІЛ позитивних і хворих на СНІД”.