Елтон Джон приїхав до Макіївки, щоб дізнатися, куди ідуть його гроші

Всесвітньо відомий музикант сер Елтон ДЖОН високо оцінив роботу в місті Макіївці обласного спеціалізованого Будинку дитини, де живуть діти з діагнозом ВІЛ/СНІД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Макіївці Донецької області, перебуваючи на території спеціалізованого дитячого будинку.

«Я був близько години, я бачив майже всіх дітей, бачив всіх, хто тут працює, і мені здається, це абсолютно дивний, і це абсолютно чудово працюючий дитячий будинок, - зазначив Е. ДЖОН, - тут чудова медична увага діткам, психіатри чудово працюють, психологи. І найважливіше, що любов оточує дітей. І всі діти, вони, дійсно, щасливі».

Музикант не приховував своїх позитивних емоцій, викликаних спілкуванням з дітьми: «Я у великому захваті від того, що я бачив». При цьому він додав, що йому «дуже сумно від того факту, що ці діти знаходяться як би поза суспільством… але, я хочу сказати, що такі місця, як цей дитячий будинок – це те місце, де, дійсно, у цих дітей буде життя, вони знайдуть тут батьків і в них буде майбутнє».

Відповідаючи на запитання журналістів, чому музикант вибрав для своєї співпраці саме Україну, він сказав: «Чому Україна? А чому не Україна?! Україна найбільш інфікована вірусом ВІЛ в країнах східного блоку. Тому, власне кажучи, це та причина, по якій ми спільно з Оленою (ФРАНЧУК – УНІАН), з її Фондом (АнтиСНІД) почали працювати тут».

При цьому Е. ДЖОН додав: «Я гадаю, що все, що ми робимо тут, це для того, щоб допомогти зробити максимально все, щоб інфікування якось зупинити. Тому що, на жаль, ви знаєте, що це найбільш інфікована область в Східній Європі? Тому ми тут».

Музикант пояснив, що він приїхав в Україну, щоб подивитися, куди реально прямують гроші, що виділяються його Фондом.

Музикант і його супутник, - голова правління СНІД Фонду Е.ДЖОНА Девід ФЕРНІШ - прийшли на прес-конференцію з одним із малюків дитбудинку. Маленький 14-місячний хлопчик на ім’я Лев мирно сидів на руках у Д.ФЕРНІША.

На запитання журналістів, чи не хоче Е.ДЖОН усиновити вподобаного хлопчика, він відповів, що важке для себе вирішити зараз це питання, але однозначно ця дитина «відняла його серце».

«Я дивлюся зараз на малюка… Девід і я, ми завжди говорили про те, щоб прийняти дитину. Можливо, так, Девід завжди хоче, але я говорю поки що - «ні», - пояснив Э. ДЖОН, - Знаєте, мені 62 роки, дуже багато подорожую і таке життя, яке завжди насичене. Можливо, для дитини це (усиновлення – УНІАН), дійсно, не буде дуже добрим, тому що я надто зайнятий і багато їжджу, проте…».

При цьому музикант додав: «Але, було б чудово, от так ось узяти і прийняти його до себе. Він, цей хлопчик, він у мене просто відняв серце. Він вкрав наші серця – моє і Девіда».

З приводу усиновлення цього українського хлопчика Е. ДЖОН не міг сьогодні заявити щось однозначно: «Не знаю, чи вийде, чи зможу я,… у нас поки немає таких юридичних відносин між Україною і Великобританією. Можливо, Девід зможе, оскільки він громадянин Канади…Ну, подивимося».

«Ми будемо прагнути зробити все можливе, щоб допомогти цій дитині, допомогти йому з майбутнім і, можливо, знайти йому родину», - уклав Э. ДЖОН.

Як повідомляв УНІАН, Е.ДЖОН сьогодні приїхав в Донецьку область разом із засновником фонду "АнтиСНІД" Оленою ФРАНЧУК і главою координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ, Володимиром ЖОВТЯКОМ.

Він провів прес-конференцію, присвячену першим результатам роботи проекту «Діти+». Даний проект реалізується спільно Фондом О.ФРАНЧУК "АнтиСНІД" і СНІД Фондом Е.ДЖОНА. Він спрямований на допомогу дітям, потерпілим в результаті епідемії ВІЛ/СНІД.

5-річний проект «Діти плюс» стартував в лютому 2008 року. Сьогодні він реалізується в десяти регіонах України. Проект веде ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», у партнерстві з румунською організацією Роменіан Енджел Еппіл (Romanian Angel Appeal). Фонд О.ФРАНЧУК виділив для цього проекту грант в 2,5 мільйони доларів, а СНІД Фонд Е.ДЖОНА додатково залучив 500 тисяч фунтів від The Big Lottery Fund.