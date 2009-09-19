Українське військо вирушило у перше паломництво

19-20 вересня в селі Зарваниця Тернопільської області відбудеться І всеукраїнське паломництво військових. Участь у паломництві братимуть представники п`ятьох силових структур з усіх регіонів України: Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Державної прикордонної служби України та Внутрішніх військ України. Організатор паломництва українських військових - Українська Греко-католицька церква.

Військовий капелан Черкас, адміністратор парафії Покрови Пресвятої Богородиці УКГЦ отець Юліан повідомив кореспонденту УНІАН, що паломництво у Зарваницю буде здійснюватись за прикладом всесвітнього паломництва військових у Люрді (Франція). 2008 року там відбулося 51-е паломництво.

В програмі паломництва - проведення спільної молитви, панахида за усіма загиблими військовими, молебень до чудотворної ікони Зарваницької Божої Матері. Очікується, що участь у паломництві візьмуть близько 1 тисячі українських військових. УГКЦ планує зробити такі паломництва щорічними.