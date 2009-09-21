У завтрашніх планах Тимошенко - буряки й горілка

Завтра, 22 вересня, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО здійснить робочу поїздку до Вінницької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Вінницької ОДА, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО огляне посіви цукрового буряку на полях сільгосппідприємства «Зоря Поділля», а також ознайомиться з роботою Гайсинського цукрового заводу.

Крім того, прем’єр-міністр України проведе всеукраїнську нараду щодо проблем цукрової галузі. Після чого вона відвідає завод української горілчаної компанії «Nemiroff» та Немирівський спиртозавод.

Також Ю.ТИМОШЕНКО планує підписати протокол намірів про підготовку проекту угоди щодо регіонального розвитку Вінницької області між Кабміном, Вінницькою облдержадміністрацією та облрадою.