Долар і євро на міжбанку впали

Сьогодні на міжбанку торги о доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,5430/8,5850, на 12:00 ціни впали – 8,5110/8,5340. На час закриття торгів цінові рівні досягли поточного мінімуму - 8,4925/8,5055 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2807/25, на 12:00 ціни знизилися - 0,2797/0,2809. Дна час закриття ціни встановилися на рівні 0,2792/0,2802. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 30,3755 (+0,1450).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювались у діапазоні 1,4640/1,4715. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 12,5175/12,5660, на 12:00 ціни пішли вниз 12,4740/12,5065. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли наступних значень – 12,4440/12,4720.