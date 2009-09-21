Міліція перераховує результат виборів до Тернопільської облради

Правоохоронці виявили вже понад 500 осіб, які не брали участі у голосуванні під час позачергових виборів до Тернопільської обласної ради, однак фігурують у списках виборців як такі, що проголосували.

Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова обласного управління міліції Віталій МАКСИМОВ. За його словами, після тривалих звернень та наполягань 17 вересня тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування обставин порушення Конституції України і законів України при проведенні позачергових виборів до Тернопільської облради 15 березня 2009 року нарешті отримала доступ до виборчої документації. Відтак правоохоронці змогли розпочати перевірку списків виборців у чотирьох районах, результати голосування в яких викликали сумніви у членів комісії. “Наразі ми вже опитали 2919 осіб у Заліщицькому, Ланівецькому, Підволочиському та Підгаєцькому районах. Близько 20% з них кажуть, що на виборах їх не було, тоді як у списках вони фугують як такі, що взяли бюлетень і проголосували”, – каже В.МАКСИМОВ. Найбільше таких випадків, за його даними, у Заліщицькому районі.

В.МАКСИМОВ наголосив, що при опитуванні правоохоронці не з’ясовують, хто за кого голосував, а лише питають, голосувала людина зі списку під час виборів чи ні. При цьому він додав, що у документах, які стосуються ходу виборів у Шумському районі, взагалі немає списку виборців.

“Ми доведемо перевірку до кінця і вже тоді покажемо, як проходили вибори, хто які відсотки набрав. Усі ті факти, які ми задокументували, ми передаємо в прокуратуру. За цими всіма фактами має бути порушена кримінальна справа, і тоді голови комісій і члени комісій будуть давати пояснення по цих питаннях”, – сказав В.МАКСИМОВ.

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори до Тернопільської облради відбулися 15 березня.

У новообраній Тернопільській облраді ВО “Свобода” здобула 50 мандатів, партія “Єдиний Центр” – 20, Партія регіонів – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партія “Народний Союз Наша Україна” – 8, Блок Литвина – 5.

Однак БЮТ заявив про наявність численних порушень в процесі голосування і підбиття підсумків і відмовився визнавати результати виборів, оскаржуючи їх у суді. Від мандатів в облраді БЮТ відмовився.