У Вінниці вшанували партизанів і підпільників Великої Вітчизняної

У Вінниці напередодні Дня партизанської слави вшанували партизанів і підпільників Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

За повідомленням, у Вінниці учасників подій Великої Вітчизняної війни залишилось близько ста чоловік. Десятеро партизанів-підпільників сьогодні отримали грамоти від міської ради, квіти та грошові премії. «Ви – люди, що знищували загрозу для громадян із самої середини. За героїчний подвиг, за партизанську міць, за ту важку і нелегку роботу, яку ви робили для фронту та Великої Перемоги, низький вам уклін», - сказав у вітальному слові мер Вінниці Володимир ГРОЙСМАН. Він також побажав колишнім партизанам-підпільникам міцного здоров’я та довголіття, добробуту та невгасимої енергії.

Довідка УНІАН. У роки Великої Вітчизняної війни центром партизанської боротьби був Шабелянський ліс (Вінницька область), де діяла друга партизанська бригада. П`ятеро місцевих жителів за ратні подвиги в роки війни удостоєні звання Героя Радянського Союзу, а Іван Бойко із с.Жорнище цього звання удостоєний двічі.