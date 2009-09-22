Дніпропетровські правоохоронці шукають таланти

Для начальника обласного МВС питання створення ансамблю пісні та танцю – серед першочергових. Аби набрати колектив із дванадцяти учасників, у місті проводять кастинг. Головна умова – мати танцювальні та співочі здібності.

Серед міліціонерів таланти є, але охочих небагато. Заробітна плата в ансамблі лише тисяча чотириста гривень. Отож керівництво оголосило конкурс серед цивільних. Учасникам колективу обіцяють працевлаштування, міліцейські звання та гарантують соціальні виплати. Крім того, виступатиме майбутній колектив не тільки на Дніпропетровщині, а й гастролюватиме по сусідніх областях.

Під час кастингу конкурсанти демонстрували свої творчі здібності, танцювали канкан та народні танці, виконували популярну й джазову музику. Обрати обдарованих учасників виявилося непросто. Вже час готувати репертуар до святкування Дня міліції, а придатних кандидатур лише шість. Проте від своїх задумів керівництво обласного МВС не відмовиться. Тож кастинг у таку собі правоохоронну фабрику зірок ще триває.

Володимир Біденко, заступник начальника ГУ УМВС у: Дніпропетровській області «Щоб підвищити імідж співробітника міліції, щоб народ знав, що міліція стоїть не тільки на варті порядку, але і, як інші громадяни України, може створювати концертні програми. Міліція завжди з народом».

ICTV