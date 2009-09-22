Суд почав розгляд справи банди «Башмаки» - на лаві підсудних 18 осіб

Апеляційний суд Одеської області розпочав розгляд кримінальної справи щодо учасників організованого злочинного угруповання «Башмаки», яка наприкінці 1990-х років вела активну боротьбу за переділ сфер кримінального впливу на кримському півострові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в поширеному сьогодні повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

Справу порушено за статтями Кримінального кодексу «створення злочинної організації» (ст.255) і «бандитизм» (ст.257). На лаві підсудних 18 осіб. «Організатори злочинного угруповання - Олександр ДАНИЛЬЧЕНКО і Микола КОЖУХАР - перебувають у міжнародному розшуку по лінії Інтерпол», - відзначили в міліції.

Також Головне управління МВС в Криму повідомляє про початок активного збору матеріалів для порушення справи за статтями «створення злочинної організації» і «бандитизм» проти організаторів і учасників ОЗУ «Сейлем».