На міжбанку долар продовжує падати

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,4720/8,5070, на 12:00 ціни впали до 8,4550/8,4815 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,торги російським рублем стартували котируваннями - 0,2805/20, на 12:00 ціни знизилися - 0,2801/14. На російському валютному ринку курс долар-рубль впав, і на 12:00 встановився на рівні 30,1749 (-0,2006).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4780/82, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 12,5235/12,5775, на 12:00 ціни пішли вниз - 12,4970/12,5230.