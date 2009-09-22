Справу київського міліціонера, який торгував героїном, передали до суду

12:56, 22 вересня 2009
Суспільство
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ГПУ завершила розслідування

Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України завершило розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням заступника начальника одного із відділів управління карного розшуку Головного управління МВС України у м. Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, вказаний службовець притягується до відповідальності за зловживання службовим становищем та незаконне зберігання, перевезення і збут особливо небезпечних та небезпечних наркотичних засобів (розчину героїну) за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.364, ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України.

Справу направлено до Апеляційного суду м. Києва для визначення підсудності. 

 

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