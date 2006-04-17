На Великдень у Києві дощ

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У західних, а вдень у північних, центральних областях та Приазов’ї місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 5-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 19-20 квітня - мінлива хмарність. 19 квітня у західних та східних областях невеликі, 20 квітня у південній частині помірні дощі; на решті території місцями невеликі короткочасні дощі. В Україні окремі грози. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень у західних областях 12-17°, на решті території 15-20°, на узбережжі морів 10-15°.

21 квітня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза (у північних, а вночі у західних областях переважно без опадів). 22 квітня у південній частині і східних областях, вдень в Україні невеликі короткочасні дощі, грози. Температура суттєво не зміниться.

23-27 квітня - місцями невеликі короткочасні дощі, грози, переважно в денні години. Температура суттєво не зміниться, лише 24-25 квітня вночі у західних та північних областях, а вдень 25 квітня в Україні дещо знизиться.

У Києві та області у вівторок вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 5-8 м/с. Температура у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 14-16°; по області вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°.

19-20 квітня - мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, лише вночі 19 квітня без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 15-20°.

21-22 квітня - без істотних опадів, лише вдень 22 квітня місцями невеликий короткочасний дощ. Температура суттєво не зміниться.