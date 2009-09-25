Севастополь хоче до вільної зони

13 жовтня в Європейському парламенті відбудеться презентація севастопольського проекту відкритої економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН на засіданні колегії виконавчого органу міста.

За його словами, до презентації «потрібно серйозно готуватися, ми повинні з`явитися солідним, серйозним партнером, рівних якому на сьогодні в Україні немає», тому що «жоден регіон України не має ні подібної до нашої стратегічної програми розвитку, ні відповідної нормативної бази, ні такого проекту особливого економіко-правового режиму, який має Севастополь». На думку С.КУНІЦИНА, на найближчу перспективу головним пріоритетом для відповідних структурних підрозділів міської держадміністрації повинна стати зустріч севастопольської делегації з європарламентаріями у Брюсселі.

Голова міськадміністрації відзначив позитивні тенденції в зовнішньоекономічній взаємодії Севастополя з країнами світу.

Але головне, за словами С.КУНІЦИНА, що ідею створення в Севастополі зони особливої економіки підтримали жителі міста.

«Згідно з останнім соціологічним дослідженням, проведеному в нашому місті, майже 70% севастопольців підтримують створення в місті вільної економічної зони. Кожного місяця кількість людей, які підтримують наш проект, збільшується в середньому на 2%», - сказав він.