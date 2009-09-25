Донецька облрада відсудила за борги новий будинок у банку

Донецька обласна рада відсудила у банку «Нацстандарт» в рахунок боргів за вкладені гроші на депозити нову будівлю в центрі Донецька площею 5,5 тис. кв. метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на зустрічі з журналістами голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК.

Він пояснив, що «вартість цієї будівлі рівноцінна сумі неповерненого депозиту». «Будівля площею 5,5 тис. кв. метрів, це красива будівля, тепер наша, ми її забрали в рахунок боргів. Відсудили у банку «Нацстандарт», - сказав А.БЛИЗНЮК.

За його словами, «цю будівлю хотіли продавати за 30 млн. доларів, або за 240 млн. грн., а ми забрали за 115 млн. грн.».

Голова облради зазначив, що ще не прийнято остаточного рішення, як буде використана облрадою ця нова власність. «Подивимося. Може, там буде музей художній... Це прекрасна будівля з євроремонтом, тому ми знайдемо їй застосування, - сказав А.БЛИЗНЮК. - Крім того, є покупці на цю будівлю, і на сьогоднішній день готові її забрати».

Він також повідомив, що неповернуті депозити Донецької облради є ще в інших банках: «Наші гроші на депозитних рахунках є і в «Промінвестбанку» і в «Родовід банку». При цьому А.БЛИЗНЮК зазначив: «Розміщували депозити в тих банках, які на конкурсній основі надавали тоді кращі умови».