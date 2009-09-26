Податківці проводять операцію "Курорт"

В ході операції «Курорт-2009» податкова міліція Державної податкової інспекції Херсона конфіскувала товарів і цінностей на суму 1 млн. 765,958 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПА Херсонської області.

Зокрема, була вилучена алкогольна продукція на суму 398,813 тис. грн., сигарети на суму 25,84 тис. грн., водний транспорт на суму 312 тис. грн., ігрові автомати на 564 тис. грн. Також податківці виявили 15 незареєстрованих міні-готелів.

Виявлено 12 злочинів у сфері оподаткування.

В ході операції «Курорт-2009» було проведено 149 перевірок в містах Скадовськ і Гола Пристань, курортних селищах Блакитне і Залізний Порт.