Торги на міжбанку відкрилися падінням долара

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань, що продовжувалося, – 8,4110/8,4435 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися до 0,2791/0,2808 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні теж пішли вниз – 12,2685/12,3130 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,4584/1,4586 дол./євро (понеділок – 1,4609/1,4611 дол./євро).

У понеділок, 28 вересня, Національний банк України на ринок не виходив.