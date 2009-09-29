Представник "Нортіми" в УНІАН прокоментує скасування результатів конкурсу з продажу ОПЗ

Сьогодні о 16.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція першого заступника голови правління "ПриватБанку", представника компанії "Нортіма" Тимура НОВІКОВА з приводу скасування результатів конкурсу з продажу Одеського припортового заводу (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. Трансляція прес-конференції вестиметься за адресою http://www.unian.net/ukr/press/about_translation/

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