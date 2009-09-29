В Україні підтверджено другий випадок захворювання на грип А/H1N1

Лабораторія вірусології і СНІДу Центральної санепідемстанції Міністерства охорони здоров`я України підтвердила належність виділеного штаму вірусу грипу до типу А/Н1N1 у громадянина України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Титр вірусу складав 1:2, тобто при проведенні підтверджуючих досліджень з використанням ПЦР підтверджено належність виділеного штаму вірусу грипу до типу А/Н1N1.

Вірус виявлено у громадянина 1970 року народження, який тимчасово проживає в Києві. З 25 липня по 3 серпня він перебував в Індонезії (острів Балі) на відпочинку. Повернувся до Києва 3 серпня літаком рейсом зі Стамбулу.

Індонезія не входила до переліку країн, де реєструвалися випадки пандемічного грипу А/Н1N1.

Чоловік захворів 8 серпня (висока температура, сухий кашель, пропасниця). Він звернувся по допомогу 10 серпня, і його було госпіталізовано до Київської міської клінічної лікарні №7. На рентгенологічному дослідженні виявлено пневмонію. Контактні особи по допомогу не зверталися, хворих не зареєстровано.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України продовжує проведення протиепідемічних заходів щодо громадян, які прибувають до України з країн, на території яких зареєстровано випадки захворювання на грип A/H1N1.