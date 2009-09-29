Європейська економіка стабілізувалась, але ситуація хитка
21:59, 29 вересня 2009Суспільство
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Заявляє президент Єврогрупи
Президент Єврогрупи Жан-Клод ЮНКЕР відзначає певну стабілізацію економіки Європи.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючи на засіданні Комітету з економічних та монетарних справ Європарламенту.
“Ситуація дещо стабілізувалася”, - сказав він, висловивши стриманий оптимізм щодо стану економіки у другому півріччі цього року.
Разом з тим, за словами Ж.-К.ЮНКЕРА, ситуація залишається дуже хиткою, що може призвести до тривалого періоду слабкого зростання.
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