Росіяни відкидають наявність змови між учасниками торгів з продажу ОПЗ

Російське ТОВ «СИБУР» - учасник аукціону з продажу Одеського припортового заводу (ОПЗ) відкидає наявність змови між учасниками торгів у визначенні ціни за даний об`єкт.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з інформаційної політики російської компанії.

За словами прес-секретаря ТОВ "СИБУР" Рашида НУРЕЄВА, представники компанії брали участь у конкурсі відповідно до рішень Ради директорів ТОВ, яка встановила обмежуючі умови щодо можливої операції, зокрема, максимальну ціну пропозиції.

«Дана ціна зумовлена нинішньою і перспективною ситуацією на ринку мінеральних добрив, а також тим, що українські виробники азотних добрив мають на сьогодні найбільшу витратну базу серед основних регіонів світу. Саме максимальна ціна, а не «змова» визначила позицію "СИБУР" на конкурсі», - заявив Р.НУРЕЄВ

Він зазначив, що, крім «країнових ризиків, які були перелічені прем`єр-міністром України, низький інтерес інвесторів був зумовлений надмірно оптимістичними очікуваннями уряду України за вартістю акцій Одеського припортового заводу, котрий за нинішньої кон`юнктури працює збитково».

«Ми вітали бажання уряду провести приватизацію в непростій юридичній ситуації, проте поважаємо рішення конкурсної комісії», - повідомили в ТОВ «СИБУР».

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня ТОВ "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь 3 компанії - ТОВ "Азот-Сервіс” (Росія) (подало заявку від імені ТОВ "СИБУР"), ТОВ "Фрунзе-Флора (Україна)” і ТОВ "Нортіма" (Україна).

Пізніше виконуючий обов`язки голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО повідомив, що комісія з приватизації ОПЗ Фонду держмайна прийняла рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» переможцем у конкурсі з приватизації заводу у зв`язку з тим, що він був проданий за заниженою ціною 5 млрд. грн.

Крім того, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, коментуючи результати проведення приватизації ОПЗ, звинуватила в змові претендентів на придбання ОПЗ з метою приватизації підприємства за заниженою ціною.

Прем`єр-міністр підкреслила, що внаслідок дій Президента України Віктора ЮЩЕНКА та українських судів, кількість претендентів на придбання підприємства істотно скоротилася, що дозволило тим, що залишилися, вступити в змову.