На трасі Львів – Кіровоград перекинувся бензовоз

У Хмельницькій області водій вантажівки „Мерседес” із причепом, що перевозив бензин марки АІ-92, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та допустив перекидання автомобіля, внаслідок чого з цистерн витекло близько 2 тонн пального.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 09.56 поблизу села Шумівці на автошляху Львів – Кіровоград.

Загиблих, постраждалих, загрози населенню і навколишньому середовищу немає.

Станом на 07.00 30-го вересня триває перекачування бензину з цистерн та рекультивація забрудненої ділянки території.

Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.