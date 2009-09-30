На трасі Львів – Кіровоград перекинувся бензовоз
10:22, 30 вересня 2009Суспільство
1573 0
Витекло 2 тонни пального
У Хмельницькій області водій вантажівки „Мерседес” із причепом, що перевозив бензин марки АІ-92, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та допустив перекидання автомобіля, внаслідок чого з цистерн витекло близько 2 тонн пального.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 09.56 поблизу села Шумівці на автошляху Львів – Кіровоград.
Загиблих, постраждалих, загрози населенню і навколишньому середовищу немає.
Станом на 07.00 30-го вересня триває перекачування бензину з цистерн та рекультивація забрудненої ділянки території.
Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter