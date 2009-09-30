У Києві завалився готівковий долар

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,01 грн./дол., продають – по 8,315 грн./дол., хоча ще вчора курс купівлі-продажу був на рівні 8,43/8,5 грн./дол.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,01-8,3 грн./дол., з продажу – в межах 8,27-8,4 грн./дол.

Середній курс купівлі-продажу євро в українських банках також знизився – 12,0124/12,2967 грн./євро порівняно з учорашнім курсом 12,31/12,51 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,8-12,16 грн./євро, з продажу – в межах 12,15-12,7 грн./євро.

Середній курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 29 вересня знизився на 1,4% і становив 0,2668 грн./рубль, продажу – на 0,5%, до 0,2803 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,260-0,2745 грн./рубль, з продажу – в межах 0,275-0,290 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара у банках Києва становить 8,2210 грн./дол., продажу – 8,3618 грн./дол.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються у межах 8,1-8,3 грн./дол., з продажу – в межах 8,35-8,42 грн./дол.

Середній курс купівлі-продажу євро в банках Києва знизився і становить сьогодні 12,064/12,2968 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,8-12,15 грн./євро, з продажу – в межах 12,19-12,7 грн./євро.

Середній курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 29 вересня підвищився на 1,25% і становить у середньому 0,2655 грн./рубль, продажу – знизився на 0,5%, до 0,2805 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2075-0,2735 грн./рубль, з продажу – в межах 0,276-0,29 грн./рубль.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 30 вересня, становить: гривні до долара США – 8,01, до євро – 11,6537, до російського рубля – 0,26618.