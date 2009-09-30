Пограбування банку зірвалося: злодій злякався ґвалту касирок

В центрі Черкас на вул. Смілянській, 38, сьогодні близько 12-ї години невідомий чоловік намагався пограбувати відділення "Укргазбанку".

Як передає кореспондент УНІАН, за попередніми даними міліції, чоловік зайшов до відділення банку і вдарив охоронця. Погрожуючи невеликою коробкою, в якій, як він стверджував, знаходиться вибуховий пристрій, він проник до касового відділення і спробував викрасти гроші, які знаходилися в касі. Спроба не вдалася - касирки не віддали грошей грабіжнику і здійняли ґвалт. Злякавшись шуму, чоловік вибіг з банку, залишивши біля входу коробку з “вибухівкою”.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Черкаській області, відразу після надходження сигналу про спробу пограбування на місце злочину прибула слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Вони евакуювали всіх людей з банку та з навколишніх приміщень та оточили місце злочину. Вміст коробки перевірили працівники відділу вибухово-технічних і пожежно-технічних досліджень ГУ МВС України в Черкаській області, які з`ясували, що вона порожня.

Як наголошують в міліції, якби банк був обладнаний "тривожною кнопкою", правоохоронцям вдалося б затримати грабіжника. Це банківське відділення минулого тижня відмовилося від послуг Державної служби охорони (ДСО) і найняло приватну охоронну структуру.

Зараз в міліції складають фоторобот грабіжника - світловолосого чоловіка, зростом близько 175 см, в сорочці у клітинку.